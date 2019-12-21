في سابقة.. سويسرا تغلق محطة "موهلبرغ" للطاقة النووية

21 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

أغلقت سويسرا، الجمعة، محطة "موهلبرغ" للطاقة النووية، بعد 47 عامًا من تشغيلها، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها بالبلاد.



وتم إيقاف تشغيل المحطة الواقعة على بعد 15 كم من العاصمة برن، نهائيًا في تمام الساعة (14: 30) بتوقيت شرق أوروبا.

ونقل التلفزيون السويسري، على الهواء مباشرة، مرحلة قطع التيار الكهربي عن المحطة والتي استمرت لمدة ثلاث ثواني.

وتعتبر "موهلبرغ" أول محطة يتم إغلاقها من بين خمس محطات في سويسرا.

ووفرت المحطة، التي تم افتتاحها عام 1972، 5 بالمئة من الطاقة الكهربائية المستخدمة في البلاد.

وأفاد بيان لشركة إمدادات الطاقة الكهربائية، المسؤولة عن تشغيل المحطة، في كانتون برن، أن إغلاق المحطة جاء لأسباب تجارية.

وأوضح البيان أن المحطة أنتجت كهرباء تغطي احتياجات برن من الطاقة لمدة 100 عام، مشيرا أن هذه المرة الأولى في سويسرا التي يتم فيها إيقاف مفاعل للطاقة.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة السويسرية سيمونيتا سوماروجا، في تصريح للتلفزيون الرسمي المحلي حول إغلاق المحطة: "هذا يوم تاريخي حقا".