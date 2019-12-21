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هيئة فلسطينية: معتقلات بسجون إسرائيل يواجهن ظروفا مأساوية

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إضراب الأسرى الفلسطينيين
إضراب الأسرى الفلسطينيين
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المصريون ووكالات

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مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع بقطاع غزة

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الجمعة، من آثار الظروف الصعبة التي تحتجز فيها معتقلات في سجون إسرائيل.
وقالت الهيئة، في بيان، إن "الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثا يتم نقلهن إلى غرفة للعزل في سجن هشارون (شمال) وتحتجز فيها الأسيرات لأيام أو أسابيع بظروف مأساوية قاسية، قبل نقلهن إلى سجن الدامون(شمال)".
ونقلت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير) عن الأسيرات قولهن إن "تلك الغرفة لا تصلح حتى لاحتجاز الحيوانات بداخلها، فيها أربعة أبراش (أسرّة) حديدية وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا، تسبب أوجاعا في الظهر والرقبة".
واشتكت الأسيرات، وفق الهيئة، من أن "الغرفة باردة جدا، لأن نافذتها مفتوحة على مدار الساعة بشكل متعمد من قبل إدارة السجن، وساحتها صغيرة جدا،ولا يسمح للأسيرات بالخروج إليها إلا ساعة واحدة يوميا".
وبينت الهيئة أن "تلك الغرفة تقابلها غرفٌ لسجناء جنائيين إسرائيليين، يصرخون ويشتمون طوال الوقت، ويشكلون مصدر ازعاج لا يتوقف بالنسبة للأسيرات".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5000 معتقل، بينهم 200 طفل، و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (دون تهمة)، و700 مريض، بحسب إحصائيات رسمية. -

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