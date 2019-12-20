  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:00 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف كيف يمكن مواجهة حروب الجيل الرابع

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

شبورة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا

عبد المنعم السعيد

"الأزهر الشريف يحمي مصر من هذا الأمر الخطير"

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجيش المصري

لهذا الأسباب.. مصر تخرج من الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

بن سلمان

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

بالفيديو..

عبد المنعم سعيد: مصر تحرز تقدما كبيرا في محاربة الطائفية

الحياة السياسية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الأزهر الشريف يحمي مصر من هذا الأمر الخطير"

#

"عبد الدايم" تلقى كلمة مصر في منتدى وزراء الثقافة لليونسكو

#

مفكر سياسي: قوة مصر الناعمة تعاني عجزا واضحا

#

تصرف مفاجيء من كهربا بعد تعادل الزمالك مع "إف سي مصر"

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن مصر تحرز تقدما كبيرا في محاربة الطائفية.
وأوضح سيعد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة قامت بإعادة بناء الكنائس بعد تعرضها للتدمير، وعندما قتل 21 مصري مسيحي في ليبيا قامت الدولة بتنفيذ عملية في ليبيا.
وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، أن أن الأزهر الشريف استطاع أن يلعب دورا في القضاء على حكم الجماعة الإرهابية، موضحا أن الأزهر جزء من الحقائق الأساسية للبناء الثقافي والاجتماعي والسياسي المصري.
ولفت سعيد إلى أن وجود الأزهر منع أن تتحول مصر إلى الجزائر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي أو ندخل مراحل التطرف وساهم في السرعة الشديدة للقضاء على حكم الإخوان.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل زوج ملكة بريطانيا للمستشفى بشكل عاجل
» الطفل جون ضحية التنمر يروي تفاصيل لقائه مع "السيسي"
» مصر تمتلك روبوت مثل «صوفيا» بهذا التوقيت
» 6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب
» "أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع
» لاعب فنون قتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس
» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة
» بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة
» أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع
» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب