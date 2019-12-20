» مصر تمتلك روبوت مثل «صوفيا» بهذا التوقيت

20 ديسمبر 2019 - 11:00 م

توقع الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، امتلاك مصر روبوت رقمي مثل الروبوت صوفا قبل حلول عام 2022.



وأضاف «حلمي»، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تطلق منصة رقمية في الفترة المقبلة مثل باقي الدول.



وأشار الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أنه مع وجود روبوتات سيعمل الجميع على التطوير من أنفسهم خاصة مع وجود البديل وهو الروبوت.

