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رضوى الشربيني:

6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب

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رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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المصريون ـ متابعات

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كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، أن فترة الخطوبة هدفها الحكم على الرجل لمعرفة أسلوبه وطريقة حياته قبل الزواج، وهل يمكن استكمال خطوات الزواج مع هذا الشخص أم لا؟ قائلة: "مش عاملين الخطوبة عشان نمحر الشقة".
وأضافت خلال برنامج "هى وبس" المذاع على قناة cbc سفرة، مساء الجمعة، أن  فترة الخطوبة مرحلة قد لا تؤدي للزواج، مشيرة إلى أن هناك شروط يجب توافرها في الرجل حتى يكون زوج مناسب وهى صلته بربه، فمن لا يخاف من غضب الله لن يخاف على زوجته.
وأوضحت أن من يتقي الله في والديه سيتقي الله في زوجته، مطالبة الفتيات أن يختبروا الشباب خلال فترة الخطوبة، من خلال مناقشاتهم في الأمور التي يرفضونها، حيث سيتضح إذا كان سليط اللسان، منوهة بأن فترة الخطوبة يجب أن تكون 12 شهرا فكل فصل من فصول السنة سيظهر جزء من صفاته.

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