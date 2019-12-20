» 6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، أن فترة الخطوبة هدفها الحكم على الرجل لمعرفة أسلوبه وطريقة حياته قبل الزواج، وهل يمكن استكمال خطوات الزواج مع هذا الشخص أم لا؟ قائلة: "مش عاملين الخطوبة عشان نمحر الشقة".



وأضافت خلال برنامج "هى وبس" المذاع على قناة cbc سفرة، مساء الجمعة، أن فترة الخطوبة مرحلة قد لا تؤدي للزواج، مشيرة إلى أن هناك شروط يجب توافرها في الرجل حتى يكون زوج مناسب وهى صلته بربه، فمن لا يخاف من غضب الله لن يخاف على زوجته.

