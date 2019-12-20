"الأزهر الشريف يحمي مصر من هذا الأمر الخطير"

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المصريون ـ متابعات

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أكد الكاتب الصحفي عبد المنعم السعيد، إن مجموعة السلفيين في مصر، يمثلون أزمة كبيرة ومشكلة للدولة، مثلهم مثل المناطق العشوائية، مؤكدا أنهم يمثلون تحديا فكريا داخل الدولة منوها أن الأزهر الشريف يلعب دورا كبيرا في البناء السياسي والاجتماعي في مصر.
وأوضح "عبد المنعم السعيد"، خلال لقائة مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة  صدي البلد ، مساء الجمعة أن مصر تسعد بوجود الأزهر الشريف على أراضيها، نظرا لأنه يحميها من الدخول في مشاكل التطرف الديني الكبري.
ولفت "عبد المنعم السعيد"، إلى أن الازهر الشريف له دور فعال وواضح في القضاء على عهد الإخوان وحكمهم للبلاد خلال الفترة الماضية الغابرة.

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