» لاعب فنون قتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس

20 ديسمبر 2019 - 10:00 م

قال محمد مجاهد، أول لاعب ألعاب قتالية يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية، إنه بعد تعب استمر لمدة عام كامل استطاع أن يدخل موسوعة جينيس بعد تحطيمه رقم قياسي مسجل باسم لاعب إيطالي.



وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه اللاعب الإيطالي كان مسجل في السابق أسرع رقم في الجري على الأيدي لمسافة 10 أمتار ولم يستطيع أحد تحطيمه في الفترة من عام 2009 حتى 2017.

