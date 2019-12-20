  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مواقع التواصل الاجتماعي

خبير يكشف كيف يمكن مواجهة حروب الجيل الرابع

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مهرجان "الميدل بيست" في السعودية

شبورة

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر غدا

عبد المنعم السعيد

"الأزهر الشريف يحمي مصر من هذا الأمر الخطير"

الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجيش المصري

لهذا الأسباب.. مصر تخرج من الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

بن سلمان

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

خبراء أمميون قلقون من مقتل وتوقيف آلاف الأشخاص في إيران

عرب وعالم

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران

#

بكتيريا تهدد أرواح 400 آلاف كندي بحلول 2050

#

مقتل 5 متظاهرين في العراق

#

مقتل 8 أطفال طعنا في اليوم الأول من العام الدراسي

أعرب خبراء حقوق إنسان أمميون، مساء الجمعة، عن قلقهم بشأن مقتل مئات الأشخاص وإساءة معاملة المحتجزين تعسفيًا قبل شهر في إيران.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، بشأن موجة احتجاجات واسعة تلت إعلان الحكومة الإيرانية سياسة جديدة للوقود في نوفمبر/تشرين ثان 2019.
ودعا الخبراء الأمميون، "السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح جميع الأفراد الذين احتُجزوا وتمت إساءة معاملتهم تعسفيا، خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأعربوا عن قلقهم بشأن مقتل مئات الأشخاص".
كما أكدوا أن "التقارير تشير إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو أنهم يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة، أحيانا لانتزاع الاعترافات القسرية. وبحسب ما ورد يُحرم بعضهم من العلاج الطبي. ويُحتجز بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي أو يتعرضون للاختفاء القسري".
وأعرب الخبراء عن "خشيتهم من حرمان المعتقلين من الحق في محاكمة عادلة بسبب تقاعس إيران عن الالتزام بمعايير الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين أعربوا عن معارضتهم للحكومة".


وحث الخبراء "الحكومة والسلطة القضائية في إيران على ضمان خضوع جميع المتهمين بارتكاب جرائم لإجراءات قضائية تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة".
وقال بيان الخبراء إنه "تأكد وفاة 304 أشخاص على الأقل، بينهم 12 طفلا، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 400 شخص. وأن عدد الوفيات مرتفع بشكل خاص في بعض المقاطعات التي بها عدد كبير من الأقليات العرقية".
وتابع أن التقارير واللقطات أظهرت أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل واستهدفت رؤوسهم وأعضاءهم الحيوية (...) واستهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة.
كما طالبوا الحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل المحتجين.
وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، شارك نحو 200 ألف شخص في احتجاجات واسعة على إعلان الحكومة الإيرانية سياسة جديدة للوقود، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتوقيف نحو 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل زوج ملكة بريطانيا للمستشفى بشكل عاجل
» الطفل جون ضحية التنمر يروي تفاصيل لقائه مع "السيسي"
» مصر تمتلك روبوت مثل «صوفيا» بهذا التوقيت
» 6 شروط لازم تتوجد في الرجل عشان يكون زوج مناسب
» "أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع
» لاعب فنون قتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس
» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة
» بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة
» أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع
» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب