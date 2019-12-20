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اليمن.. نجاة عقيد بالجيش من محاولة اغتيال

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معلومات مثيرة عن محاولة اغتيال إسماعيل هنية

نجا عقيد في الجيش اليمني، الجمعة، من محاولة اغتيال بمحافظة شبوة، فيما أعلن الأمن ضبط خلية متخصصة في الاغتيالات بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وفي تصريح للأناضول، قال مصدر أمني إن مسلحين أطلقوا الرصاص على العقيد، محمد سنيد، بعد خروجه من صلاة الجمعة، بمديرية بيحان غرب شبوة (شرق).
وأفاد المصدر أن سنيد ومرافقيه نجوا، بعد تبادل إطلاق النار مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار، مشيرًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت لاحقًا من القبض على أحد المنفذين وتجري التحريات للقبض على الآخرين.
وعلى صعيد آخر، قال الإعلام الأمني (تابع لوزارة الداخلية) بوادي حضرموت، في بيان، إن قوات الأمن أوقفت خلية تتكون من عنصرين، على خلفية تورطها في اغتيال الجندي عبدالله عوض حريش، في يونيو/حزيران بمدينة سيئون.
ونقل البيان عن مدير أمن مديريات وادي وصحراء (16 مديرية)، العميد مبارك أحمد العوبثاني، قوله إن الأجهزة الأمنية باشرت فور العملية تحرياتها حول عملية الاغتيال، لمعرفة المشتبه المتورط فيها، ومتابعته ورصد تحركاته.
وأوضح العوبثاني أن المتهم الأول اعترف، خلال التحقيق، بتنفيذ العملية بتمويل من المتهم الثاني الذي قام برصد المجني عليه عند تنفيذ عملية القتل.
ولم يفصح الأمن عن الجهة التي تنتمي إليها الخلية المضبوطة، غير أنه نشر صورة لأحد عناصرها وهو ملثم على متن دراجة نارية نفذ بها عملية الاغتيال.
وتأتي عملية ضبط الخلية بعد يومين من ضبط الجيش والأمن عنصرين اثنين نفذا عملية اغتيال إمام مسجد بمديرية القطن بمحافظة حضرموت.


وتمثل الاغتيالات بمحافظة حضرموت كابوسا مروّعا للمسؤولين ومنتسبي الجيش والأمن منذ سنوات، والتي راح ضحيتها المئات.
وتعد حضرموت كبرى المحافظات، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتخضع لسيطرة الحكومة، وتنقسم إدارياً وعسكرياً إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت (12مديرية) ومدن وادي وصحراء حضرموت . -

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