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سوريا.. مقتل 3 مدنيين في غارات للنظام وروسيا على إدلب

عرب وعالم

إدلب
إدلب
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المصريون ووكالات

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قتل 3 مدنيين في غارات جوية للنظام السوري وداعمته روسيا، على مناطق سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، في انتهاك جديد للاتفاقات المبرمة بهذا الشأن.
وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت غارات على مدينة معرة النعمان وريفها، وبلدة جرجناز، وقريتي تلمنس، والتح.
وأضاف أن طائرات النظام قصفت معرة النعمان، إضافة إلى قرى خان السبل، ومعرشورين، والغدفة، ومعرشمشة، وريان، والصرمان، وقطرة، والدير الشارقي، وبرنان.
وبحسب ما أفادت به فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول، فإن القصف أسفر عن مقتل مدنيين في معرة النعمان، وآخر في دير شاركي.
وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في مناطق القصف، وسط مخاروف من ارتفاع عدد القتلى في ظل استمرار القصف.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".
وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية. -

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