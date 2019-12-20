  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

الجيش المصري

لهذا الأسباب.. مصر تخرج من الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب

بن سلمان

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

اردوغان وأمير قطر

"أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع

سد النهضة

بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة

إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات

بالصور.. وزير الحرس الوطني يقبل يد ولي العهد "بن سلمان" لهذا السبب

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. احتفاء كبير بـ"بن سلمان" في الإمارات

#

سعودية تستغيث بالملك سلمان وولي العهد.. لهذا السبب

#

«بن سلمان» يعلن نجاح «اتفاق الرياض» ويفجر مفاجأة

#

تصريح ناري من "بن سلمان" عن مقتل "خاشقجي"

السعودية

المملكة

أخبار السعودية

بن سلمان

يد بن سلمان

حرص وزير الحرس الوطني السعودي، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، على تقبيل يد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عندما كانا يستقلان طائرة "هليكوبتر" اليوم الجمعة.

وأحدثت الواقعة تفاعلًا كبيرًا على موقع "تويتر" بالسعودية، في حين قال مغردون إن سبب القبلة هو الحب والتقدير.

وكتب أحد السعوديين في تعليقه على هذا الموقف: "قُبلة حب وتقدير ووفاء، ‏ُقُبلة من سمو الأمير عبدالله بن بندر على اليد البيضاء، ‏يد المكرمات والعطاء".

وتابع في تغريدته على "تويتر": "‏قُبلة نهديها لسيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مثَّلني ونيابة عن جيل من الأبناء. اللهم احفظهما بحفظك".

وكان مواطنًا سعوديًا يدعى بندر الجلعود، قد شارك الصور الحديثة لولي العهد السعودي والأمير عبد الله بن بندر.

وظهر الوزير السعودي وهو يقبل يد ولي العهد، حيث نالت الصورة إعجاب السعوديين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يواصل مسلسل نزيف النقاط بالتعادل أمام سموحة
» أسعار الذهب تستقر عند هذا الرقم في ختام الأسبوع
» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا
» البحوث الفلكية: كسوف وزخات شهب خلال 6 أيام
» قرار من النائب العام بإنشاء نيابة غسل الأموال
» الاتحاد يهزم إف سي مصر ويخطف الوصافة
» عامل يقتل زوجته ورضيعه بلا رحمة
» «كلوب»: لا أدري الجمهور في قطر يشجع صلاح أم ليفربول أم كليهما
» إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات
» كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!!

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب