» من حزب «الوفد».. علي معلول يتمنى هذا الأمر للأهلي

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الوفد

على معلول

الأ÷لي

قال علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلال احتفالية حزب الوفد لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019،  الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن تمنيه أن يتوج النادي الأهلي السنة القادمة ببطولة إفريقيا.

وأبدى سعادته بالتواجد في حزب وجريدة الوفد وحصوله على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019 والتي يقدمها الوفد خلال الاستفتاء الخاص به .
وقال النجم التونسي في تصريحات صحفية خلال الحفل: "فخور بالتواجد في بيت الأمة، حزب الوفد فخر لكل عربي وأنا فخور بالتكريم".

وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

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