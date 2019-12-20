» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا

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قالت وكالة "سبوتنيك"، إن روسيا والصين، استخدما حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

كان قد طرح هذه المشروع على مجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا والكويت.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قبيل التصويت في مجلس الأمن اليوم الجمعة: "روسيا ستصوت ضد القرار.. قدمنا مشروعنا للقرار.. وهو يركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".

وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا دون مراجعة الحكومة السورية.


وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن 13 دولة صوتت لصالح مشروع القرار وعارضته دولتان، بما فيهما روسيا.


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