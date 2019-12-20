  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك و سموحة

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

3 تحت الصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الكويت

بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

اردوغان وأمير قطر

"أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع

سد النهضة

بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة

السعودية

ضبط وكر لإجهاض النساء بالسعودية

أرشيفية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة

البحوث الفلكية: كسوف وزخات شهب خلال 6 أيام

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

#

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض القاهرة لزلزال

#

"الباز" يكشف مفاجأة بالتعديل الوزاري خلال أيام

#

توجيه عاجل من «السيسي» يجب تنفيذه خلال أيام

الشمس

البحوث الفلكية

كسوف

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن أن مصرستشهد خلال الأايام المقبلة كسوفًا للشمس، غير أنه أشار إلى أن المقييمن بالقاهرة لن يرونه.

وقال إن بعد غد الأحد 22 ديسمبر، سيشهد التقلبات الشتوية، بالإضافة إلى زخات الشهب، التي ستظهر غدا وبعد غد (21 و22 من الشهر ذاته)، وهي زخات شهب الدببيات؛ نسبة لمجموعة الدب النجمية.

وأضاف القاضي، أن مصر ستشهد يوم 26 ديسمبر، كسوفا حلقيا للشمس، وسيكون مع شروق الشمس، ولن نراه في القاهرة، وإنما على حدود البحر الأحمر الجنوبية، وسيستمر ما بين دقيقتين أو 3 دقائق.


وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات، إلى أن هناك تعاونا مع زملائنا في الجهة الشرقية في البحر الأحمر بدولة السعودية لدراسة الظاهرة، لافتا إلى عدم وجود أي ظواهر أخرى سوى الظواهر العادية التي تحدث في شهر ديسمبر وهي زخات الشهب.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أوضح أن هناك معلومات غير موثقة يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المعهد يمتلك موقعا رسميا له، يتم من خلاله التواصل، والتأكد من هذه المعلومات في أي وقت.


وأكد أن هناك حسابات بحثية، ونسب، يتم حسابها عبر الشواطئ المصرية؛ لحساب النسب الدقيقة لهبوط الدلتا، أو ارتفاع منسوب سطح البحر، كذلك الزلازل التي تحدث بشكل مستمر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك و سموحة
» فيتو «روسي- صيني» ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات لسوريا
» البحوث الفلكية: كسوف وزخات شهب خلال 6 أيام
» قرار من النائب العام بإنشاء نيابة غسل الأموال
» الاتحاد يهزم إف سي مصر ويخطف الوصافة
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة
» إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات
» عامل يقتل زوجته ورضيعه بلا رحمة
» ''كهربا' يحتفل بانتقاله للأهلى بطريقته الخاصة
» كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!!
» «كلوب»: لا أدري الجمهور في قطر يشجع صلاح أم ليفربول أم كليهما

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن