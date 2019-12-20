بعد مصرع أحدهم.. شبكة سرية تهدد حياة المصريين بالكويت

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عمالة مصرية

الكويت اليوم

انتحار مصرى بالكويت

كشفت السلطات الكويتية عن وجود شبكة سرية، تسببت في تخلص مواطن مصري من حياته قبل أيام.

وذكرت صحيفة الأنباء نقلًا عن مسئول كويتي، أن التحقيقات التي جرت في واقعة انتحار مواطن مصري بإلقاء نفسه من الطابق العاشر خوفًا من ملاحقة الشرطة، قادت إلى اكتشاف شبكة للإتجار في البشر، موضحًا أن من ضمن ضحاياها مصريون آخرون.

وقال المصدر إن الشركة تتقاضى مبالغ مالية وصلت إلى 5 آلاف دولار أمريكي، لإحضار الوافدين من دولهم إلى الكويت، وتركهم عمالة سائبة، في البلاد.

ولقي المواطن المصري مصرعه خوفًا من الترحيل من الكويت، كما قال عدد من أصدقاء العامل المصري في التحقيقات، إن الشركة تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار مقابل إحضارهم الى الكويت وتركهم عمالة سائبة.

وكشف المصدر إلى أن السلطات تستعد لإحالة مسئولين في تلك الشركة الى القضاء الكويتي لمواجهة قضايا متعلقة بالاتجار في البشر.

وكانت الشركة قد أحضرت عددًا من العمالة، الذين وجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبيرة، بعدما دفعوا مبالغ مالية كبيرة وبعضهم باع كل ما يملك مقابل الحضور، فاضطر البعض منهم الى العمل المتقطع حتى وصل الأمر ببعضهم الى التفكير في التخلص من حياته، كما حدث فعلًا مع المواطن المصري.

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