3 تحت الصفر.. برد يصل للصقيع في طقس السبت

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أحمد سالم

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الأرصاد

طقس السبت

الصقيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس الغد بارد يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ويسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

ونستعرض درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية..

القاهرة 10 21.

شبين الكوم 10 21.

طنطا 11 21.

دمنهور 11 21.

الإسكندرية 11 21.

بلطيم 12 22.

مطروح 11 19.

بورسعيد 13 21.

دمياط 13 21.

الزقازيق 11 21.

الإسماعيلية 10 21.

السويس 10 21.

العريش 08 21.

الطور 10 23.

شرم الشيخ 15 24.

الغردقة 12 25.

مرسى علم 16 24.

نخل 03- 18.

كاترين 03 18.

الفيوم 10 21.

بني سويف 10 21.

المنيا 06 21.

أسيوط 06 21.

سوهاج 09 22.

قنا 09 23.

الأقصر 09 25.

أسوان 11 25.

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