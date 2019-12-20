» الاتحاد يهزم إف سي مصر ويخطف الوصافة

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واصل فريق الاتحاد السكندري انتصاراته على حساب ضيفه نادي مصر بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الاسكندرية، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.
تقدم محمود رامبو لنادى مصر في الدقيقة 19، وتعادل محمد شبانة مدافع نادى مصر للاتحاد السكندري بإحرازه هدف عكسي في مرماه بالدقيقة 25، ثم عاد وتقدم محمود رزق  لزعيم الثغر فى الدقيقة 30 من عُمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 20 محتلاً المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي متصدر جدول الترتيب، متفوقا على المقاولون العرب بنقطة وهو الذى فاز على حرس الحدود اليوم، ليخطف زعيم الثغر من الذئاب وصافته للدورى التى لم تستمر سوى 90 دقيقة فقط فارق التوقيت بين المباراتين، فيما توقف رصيد نادي مصرعند النقطة 7 محتلاً المركز الخامس عشر.

جاءت المباراة مثيرة من الجانبين خاصة من الاتحاد السكندرى، الذى سيطر على معظم أحداثها، وكاد أن يعزز تقدمه فى أكثر من مناسبة، إلا أن دفاعات نادى مصر حالت دون زيادة غلة زعيم الثغر التهديفية.

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