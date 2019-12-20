  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

إحالة 10 متهمين في حريق بترول البحيرة للجنايات

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك و سموحة

كسوف الشمس - أرشيفية

ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

جهاز المنتخب

تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

اردوغان وأمير قطر

"أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع

السعودية

ضبط وكر لإجهاض النساء بالسعودية

سد النهضة

بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة

أرشيفية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة

كلوب

«كلوب»: لا أدري الجمهور في قطر يشجع صلاح أم ليفربول أم كليهما

السوبر الافريقى

رسميًا.. «كاف» يوقع عقود إقامة السوبر الإفريقي في قطر

والقضاء يصدر حكمه..

عامل يقتل زوجته ورضيعه بلا رحمة

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ثم ينتحر

#

مدرس دين يقتل زوجته أثناء علاجها بالرقية الشرعية

#

عشريني يقتل زوجته ويحرق جثتها على فراش الزوجية

#

السعودية.. يقتل زوجته ويحاول الهروب "نهايته مروعة"

بريطانيا

جريمة قتل

انجلترا

أقدم أب على ارتكاب جريمة بشعة عندما قام بطعن زوجته بستة طعنات مما أودى بحياتها ولم يكتفي بذلك، بل قام بقتل طفله المولود حديثًا وهرب بعد ذلك.

وتمكنت السلطات في بريطانيا في وقت لاحق من القبض عليه، وقضت محكمة في شمالي البلاد بسجنه مدى الحياة، بحسب ما أفادت صحيفة "مترو" البريطانية، الجمعة.

وسيقضي القاتل المدان على الأقل 23 عاما خلف القضبان، حسبما ذكر قرار المحكمة.

ووقعت الجريمة في أول أكتوبر الماضي، وذلك بعد نحو 2 أسابيع على ولادة الطفل أندريه.

ويقول المحقق الذي تولى القضية إن دينس بيتولا (27 عاما) طعن زوجته  6 مرات، كما طعن الطفل الذي كان نائما بمنزلهما في نورث تينسايد شمالي بريطانيا.

وأصيبت الأم وابنها بجروح خطيرة، ورغم ذلك تمكنت من الاتصال بخدمات الطوارئ، التي هبت لنجدتهما، وتوفي الابن لاحقا في المستشفى بعد أربعة أيام.

وعندما سأل المحققون القاتل، الذي يعمل في مطعم وجبات سريعة، لماذا أقدم على إراقة الدماء، قال بنبرة تخلو من المشاعر: "لقد قتلتهما".

وبحسب الشرطة البريطانية، فقد ازدادت العلاقة سوءا بين الاثنين، بعد ولادة أندريه، الذي اعتبره الأب منافسا له، بسبب الاهتمام الكبير الذي تبديه الأم برضيعها.

وأعرب المحقق عن بالغ حزنه قائلًا بأن دينس لم يعتبر المولود ابنه ولكنه اعتبره خصمًا ومنافسًا له وأجبرته الغيرة والأنانية على قتله، وتدمير الأسرة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار من النائب العام بإنشاء نيابة غسل الأموال
» الاتحاد يهزم إف سي مصر ويخطف الوصافة
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة
» عامل يقتل زوجته ورضيعه بلا رحمة
» ''كهربا' يحتفل بانتقاله للأهلى بطريقته الخاصة
» كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!!
» الإنتاج الحربي يهزم حرس الحدود
» مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة
» «أرتيتا» مديرًا فنيًا لآرسنال الإنجليزي
» بث مباشر.. مباراة الزمالك و سموحة
» المقاولون يواصل مطاردته للأهلي على قمة الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن