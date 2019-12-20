تحذير شديد من "البدري" لـ"محمد بركات"

20 ديسمبر 2019 - 06:37 م

حذر حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطني، الجهاز المعاون للفراعنة الذى يضم كل من محمد بركات مدير منتخب وطارق مصطفي وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس من حدوث أي خلافات داخل الجهاز مما يهدد مسيرة الفراعنة.









وقال البدري فى تصريحات تليفزيونية، قائلاً :” أي شخص ينشأ معه خلاف لن يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدا إلى أنه ربما يحدث اختلاف في وجهات النظر نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية لدى البعض”.









وأضاف اابدري، قائلاً :” واجهت صعوبات كتيرة في بداية تولي مسؤولية المنتخب، كان هناك نقص خاصة في مركز المهاجم، والأهلي والزمالك لا يلعبان لفترة طويلة وقلق على كل المراكز “.









وتابع :” حان الوقت لجيل جديد للمنتخب، في ظل تواجد لاعبي المنتخب الأوليمبي، مع بعض العناصر القادرة على الحفاظ على مكانتها من لاعبي المنتخب الأول”.







