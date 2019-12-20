محكمة تغرم طفلة عمرها 3 سنوات مبلغًا ضخمًا

اضطر رجل صديني إلى دفع مبلغ ضخم لصاحب معرض سيارات، الأسبوع الماضي، رغم عدم حصوله على سيارة.

وكان الرجل، وهو من سكان مدينة غويلين في شمال شرقي الصين، توجه مع زوجته وابنته الصغيرة، إلى صالة عرض سيارات جديدة، حتى يقتني سيارة منها، بحسب التفاصيل التي أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الخميس.

وبينما انشغل الوالدان في مفاوضات مع البائع، لم ينتبها إلى ابنتهما البالغة من العمر (3 أعوام) التي خدشت عددًا من السيارات.

وبعدما علم صاحب المعرضة بما فعلته الطفلة الصغيرة، رفع دعوى على ذويها، مطالبا إياهما بدفع تعويضات تصل إلى 28 ألف دولار.

وبرر صاحب معرض السيارات طلبه، بأن السيارات التي خدشت لا يمكن بيعها قانونيًا على أنها جديدة، وتمت تسوية القضية في المحكمة بمبلغ 10 آلاف دولار.