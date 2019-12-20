ضبط وكر لإجهاض النساء بالسعودية

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اجهاض النساء

نجحت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، في ضبط أجنبيين يديران مكانًا غير قانوني لتوليد وإجهاض النساء يوم أمس.

وكان الأجنبيان اللذان يحملان إحدى الجنسيات الآسيوية، يديران هذه الكان في السر، حيث خصصاه من أجل استقبال المرضى، وإجراء عمليات التنويم وتوليد وإجهاض النساء.

جاء هذا بع رصد رجال البحث والتحري بدوريات الأمن في مكة، نشاطا ملحوظا حول أحد المنازل في حي الزهور، يتردد عليه أشخاص من جنسيات عديدة.

وبعد المراقبة تبين أن المكان، عبارة عن مستشفى تديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى، ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

و تمكن رجال الأمن من محاصرة الموقع، وبالدخول إلى المبنى، وعثر داخله على نساء في غرف الإجهاض وركبت لهم مغذيات، بالإضافة إلى عدد من الرجال والأطفال منومين في غرف أخرى.

كذلك نجح رجال الأمن في ضبط معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء أثناء القيام بعمليات الإجهاض ومخرج مخفٍ للهروب في حال تم ضبط الموقع.

ويعمل في المبنى شخصان يحملان جنسية آسيوية، وتم تسليمهما للشرطة.

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