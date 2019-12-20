ظلام يضرب الأرض لمدة 3 أيام.. ومصر تعلق

ترددت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة في نهاية ديسمبر الجاري.

ومن جانبه نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة ما تردد عن هذه الظاهرة التي قيل بأنها ستحدث نتيجة لعاصفة شمسية هي الأكبر منذ 50 عامًا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

وأوضح القومي للبحوث، أنه كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، وأنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن، مُشيراً إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المعهد يرصد ويقيس - من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في (الفيوم وأسوان)- المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، ويرصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، وحتى الآن لم تُشر البيانات التي يرصدها المعهد إلى وجود أي ظواهر غير طبيعية.