"أردوغان" يفاجئ والدة أمير قطر بتصرف غير متوقع

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الطيب حسين

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تركيا

قناة إسطنبول

والدة أمير قطر

فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدة أمير قطر الأميرة موزة، اليوم الجمعة، عقب إعلانه عدم وجود مانع قانوني يعارض شرائها عقارات على طرفي قناة إسطنبول.

وتعتزم تركيا شق قناة إسطنبول لربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

وتصريحات الرئيس التركي جاءت خلال لقائه عددا من الصحفيين في ماليزيا التي زارها للمشاركة بقمة كوالالمبور الإسلامية.

وقال الرئيس التركي ردًا على المعارضة ببلاده: "سمعت هذه الشائعات التي تتناقلها المعارضة، فلا يوجد أي عائق قانوني لشراء الأميرة موزة عقارات من تركيا".

كما هاجم المعارضة معتبرًا أنها لم تكنن لتثير هذه القضية لوكان الذي سيشتري شخصية غربية قائلًا: "المعارضة ما كانت لتتفوه بكلمة واحدة لو كان المشتري شخصا غربيا، لماذا تعرب المعارضة عن استيائها عندما يتعلق الأمر بقطر؟".

وتابع في تصريحاته للصحفيين، أنه سبق لملك سعودي (لم يذكر اسمه)، أن اشترى عقارا في اسطنبول في عهد رئيس الوزراء التركي الأسبق تورجوت أوزال.

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