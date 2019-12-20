» «أرتيتا» مديرًا فنيًا لآرسنال الإنجليزي

20 ديسمبر 2019 - 05:40 م

قرر مسئولو آرسنال الإنجليزي تعيين الإسبانى ميكيل أرتيتا، مديرًا فنيًا للمدفعجية خلفًا لفريدى ليونبرج الذى تولى المهمة مؤخرًا بعد إقالة أوناى إيمرى بسبب سوء النتائج.

وعمل أرتيتا كمدرب مساعد مع مواطنه بيب جوارديولا فى تدريب مانشستر سيتي عقب اعتزاله في أرسنال عام 2016.

ونشر النادى الإنجليزي بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه أن نجم أرسنال السابق وقع عقدا لمدة 3 سنوات ونصف وينتهى فى 2023.

ومن المقرر أن يبدأ أرتيتا مهمته ضد إيفرتون السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية إلى إن إدارة أرسنال تركت لميكيل أرتيتا ححرية إختيار مساعديه، وقد يستعين بزميله رودولفو بوريل الذى يعمل حالياً معه فى الجهاز الفنى لفريق مانشستر سيتى.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أعلن ترحيبه فى وقت سابق برحيل ميكيل أرتيتا وتولى مسئولية أرسنال كمدير فنى.

ويحتل أرسنال المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أندية المربع الذهبي.