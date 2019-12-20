بيان مصري جديد حول مفاوضات سد النهضة

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مفاوضات سد النهضة

تشارك وزارة الموارد المائية والري، في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، على مدار يومي 21-22 ديسمبر الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم، حسبما أعلنت الوزارة.

يأتي الاجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من: مصر، السودان، إثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي؛ لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة؛ لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.


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