بالصور.. شباب العالم يغادرون شرم الشيخ بعد المشاركة في المنتدى

غادرت جميع الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم، من مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الجمعة، على متن رحلات مصر للطيران الناقل الوطني للمنتدى.

وعقد مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

وقامت فرق عمل مصر للطيران بالتعاون مع سلطات مطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ الدولي، بتسهيل إنهاء إجراءات الركاب المسافرين ، على متن رحلات الشركة الوطنية في مطار شرم وحتى انهاء إجراءات سفرهم إلى دولهم من خلال مطار القاهرة.

وشهد جناح مصر للطيران الدعائي والتسويقي في منتدي شباب العالم المقام إقبالا كبيرا من المشاركين بالمنتدي منذ انطلاقه للاستفسار عن خدمات مصرللطيران وتعديل ومراجعة حجوزاتهم علي رحلات مصرللطيران الدولية والداخلية.

واستقبل مطار شرم الشيخ، بالأمس أول رحلة طيران قادمة من مدينة برمنجهام الإنجليزية وعلى متنها 110 راكبًا، وذلك بعد رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ لمدة تجاوزت أربعة سنوات.



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