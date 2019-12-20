» مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة

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البحيرة

سقف مسجد

انهيار مسجد

مسجد بالبحيرة

تسبب انهيار سقف مضيفة مسجد، بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة، في مصرع نجار مسلح وإصابة اثنين آخرين.

المضيفة تقع في مسجد تحت الإنشاء بعزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية في البحيرة.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بانهيار سقف مضيفة مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية.

وعند انتقال رجال الأمن إلى المكان، تبين مصرع "فؤاد.ع.ا" 48 سنة، نجار مسلح وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين بكسور وجروح وتم نقلهما لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري البحث عن المفقودين تحت أنقاض المسجد، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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