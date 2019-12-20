الحكومة تعلق على ظهور إنفلونزا الخنازير بالمدارس

20 ديسمبر 2019 - 04:42 م

علق المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على الأنباء التي تحدثت عن ظهور فيروس إنفلونزا الخنازير بالمدارس.

جاء هذا في بيان له، حيث نفى مجلس ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت ظهور حالات إنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس، بحسب المركز الإعلامى.

الوزارة أكدت أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماما.

وعن حالات الإصابة بالإنفلونزا في مصر، قالت إنها حالات إصابة بفيروس إنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية.