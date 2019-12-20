  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشباب المشاركين في المنتدى

بالصور.. شباب العالم يغادرون شرم الشيخ بعد المشاركة في المنتدى

أرشيفية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة

كلوب

«كلوب»: لا أدري الجمهور في قطر يشجع صلاح أم ليفربول أم كليهما

أرشيفية

الحكومة تعلق على ظهور إنفلونزا الخنازير بالمدارس

السوبر الافريقى

رسميًا.. «كاف» يوقع عقود إقامة السوبر الإفريقي في قطر

جانب من الاجتماع

رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على هذا الأمر

مبنى للإجهاض والتنويم بمكة المكرمة

مبنى للإجهاض والتنويم بمكة المكرمة

د. انور قرقاش

قرقاش: لن ينهض العالم الإسلامي في غياب بلاد الحرمين والأزهر

دونالد ترامب

بالرغم من عزله.. " ترامب" يفوز بهذا الأمر

سعد الحريري

نداء مؤثر من الحريري للمحتجين بلبنان

الحكومة تعلق على ظهور إنفلونزا الخنازير بالمدارس

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على هذا الأمر

#

في أول ظهور بعد مرضها.. منى فاروق تثير الجدل على إنستجرام

#

غدًا.. الحكومة تبحث هذه الملفات على مائدة «الوزراء»

#

ظهور غريب لـ"محمود سعد "على الهواء

الحكومة

الصحة

مجلس الوزراء

المدارس

أنفلونزا الخنازير

علق المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على الأنباء التي تحدثت عن ظهور فيروس إنفلونزا الخنازير بالمدارس.

جاء هذا في بيان له، حيث نفى مجلس ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

وبالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت ظهور حالات إنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس، بحسب المركز الإعلامى.

الوزارة أكدت أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماما.

وعن حالات الإصابة بالإنفلونزا في مصر، قالت إنها  حالات إصابة بفيروس إنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف أتزوج صديقة زوجتى؟!!
» مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مسجد بالبحيرة
» " شوكولاتة" قوس قزح تغزو هذه البلد
» رئيس برشلونة يبحث تحصين نجمه حتى 2023
» جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك وسموحة
» اليابان تطالب روحاني بهذا الأمر
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة سموحة
» 23 عاما لرجل قتل طفله الرضيع لهذا السبب
» «السولية» يؤدى تدريبات منفردة بمران الأهلى
» قلق روسي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا
» مواطنة صينية تحاول اقتحام مقر إقامة ترامب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن