رسميًا.. «كاف» يوقع عقود إقامة السوبر الإفريقي في قطر

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الزمالك

الترجى

يعقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات الجارية بقطر للإعلان عن تفاصيل مباراة الزمالك والترجي في بطولة كأس السوبر الافريقي.

وجاء المؤتمر الصحفي في قطر بين أحمد أحمد ومسئولي الاتحاد القطري لكرة القدم لتوقيع العقود بشكل رسمي. 

وحدد الكاف بشكل رسمي يوم 14 من شهر فبراير المقبل موعدًا لخوض مباراة السوبر الافريقي.

وسبق وأعلن الزمالك عن رفضه لخوض السوبر الافريقي في قطر بسبب الخلافات القائمة بين البلدين وطلب نقل المواجهة لأي ملعب آخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


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