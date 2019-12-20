» رئيس برشلونة يبحث تحصين نجمه حتى 2023

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يبحث رئيس برشلونة الإسبانى عقد جلسة من نجم منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة ليونيل ميسى الفترة المقبلة، لتجديد تعاقده يربط اللاعب بالنادي حتى 2023

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو أبلغ والد ميسي خورخي، بأنه يعتزم التفاوض مع ابنه لتجديد العقد الحالي.

ويمتد عقد قائد برشلونة، البالغ من العمر 32 عاما، مع ناديه حتى 2021، ولكن بطل إسبانيا يرغب بتمديد العقد سنتين إضافيتين.

وتقول الصحيفة إن بارتوميو سيسافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية الأسبوع المقبل، حيث يقضي ميسي وعائلته إجازة أعياد الميلاد، من أجل إجراء المفاوضات.

وتأتي محاولة بارتوميو بتجديد عقد ميسي، تنفيذا لوعده للجماهير خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، بإبقاء نجمهم المفضل داخل أسوار النادي.

وكان النجم الأرجنتيني أشار إلى احتمال اعتزاله كرة القدم، مع نهاية عقده الحالي مع برشلونة، مما أثار تخوف جماهير "البارسا".


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