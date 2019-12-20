بالرغم من عزله.. " ترامب" يفوز بهذا الأمر

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متابعات - أمينة عبد العال

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قوة الفضاء

بالرغم من تصويت مجلس النواب لصالح عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن السلطة ، إلا أن إدارته حققت انتصارا باعتماد أول هيئة عسكرية في البلاد منذ أكثر من 70 عاما وهي " قوة الفضاء، بالتزامن مع التوقيع علي " قانون التفويض الوطني للدفاع" 2020، يستطيع" ترامب" إعلان فوزه بأحد أهم أولويات الأمن القومي بعد يومين فقط من عزله من قبل مجلس النواب.

يذكر أن تلك الخطوة تأني ضمن حزمة من إجراءات للأنفاق الحكومي البالغ قيمته 1.4 تريليون دولار، من بينها موازنة وزارة الدفاع " البنتاجون" والتي توفر قدر ثابت من التمويل لسياج ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حسبنا نشرت وكالة " أسوشيتدبرس".

جدير بالذكر أن" قوة الفضاء" كانت القضية التي تغني بها ترامب خلال فعالياته السياسية بالرغم من أن الجيش يعتبر أنها تأكيد علي الحاجة لتنظيم أكثر فاعلية للدفاع عن المصالح الأمريكية في الفضاء، خاصة الأقمار الصناعية المستخدمة في الملاحة والاتصالات.

 


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