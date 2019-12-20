» اليابان تطالب روحاني بهذا الأمر

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متابعات - أمينة عبد العال

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الإتفاق النووي

اليابان

طالب شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن يلتزم بتعهدات بلاده بشأن الاتفاق النووي المبرم 2015 لافتا إلي أن اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، جاء ذلك في مستهل اجتماع جمع بين الاثنين في طوكيو.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وقعت مع دول أخري 2015 علي الاتفاق النووي الذي يلزم إيران بتقييد قدرات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها، وانسحب عن هذا الاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعاد فرض العقوبات علي طهران بهدف الضغط علي اقتصادها


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