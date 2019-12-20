البابا فرنسيس عن مخيمات اللاجئين: " تعذيب وعبودية"

20 ديسمبر 2019 - 01:44 م

قال البابا فرنسيس إن ما يحدث داخل مخيمات اللاجئين المحتجزين في ليبيا " تعذيب وعبودية"، مطالبا بإغلاقها.

وأضاف البابا أمام مجموعة من اللاجئين جلبهم الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم على جزيرة ليسبوس في اليونان، أنه يسمع صرخات اللاجئين وأنهم يموتون ببطء.

وركز البابا فرانسيس في عظاته على الدفاع عن المهاجرين واللاجئين بالقول : "كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء والشقيقات الذين يفضلون مواجهة البحر العاصف عن الموت ببطء في معسكرات اعتقال ليبية".

يذكر أن أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر يحتجزون في 19 منشأة اعتقال رسمية في ليبيا، تسيطر عليها جماعات مسلحة.

كما أن عددا غير معروف يتواجد أيضا في مراكز سيئة يديرها مهربون.

وأضافت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الانتهاكات منتشرة، ومنها الضرب والسخرة بين صفوف المحتجزين.