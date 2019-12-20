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23 عاما لرجل قتل طفله الرضيع لهذا السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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قتل

بريطانيا

طفل رضيع

قضت محكمة في شمال بريطانيا بحبس دينس بيتولا البالغ من العمر 27 عاما، لمدة 23 عاما، لقتله طفله الرضيع" أسبوعين" وطعنه لزوجته 6 مرات، في منزلهما في نورث تينسايد شمالي بريطانيا، حسبما نشرت الصحف المحلية.

وبالرغم من إصابة الزوجة بطعنات نافذة إلي أنها تمكنت من الاتصال بالطوارئ إلا أن الابن توفي بعد 4 أيام بالمستشفي.

وجاء تعليق الرجل علي جريمته غير متوقع حيث أكتفي بالرد علي المحققين قائلا" لقد قتلتهما"، مرجعا سبب قتله له بغيرته الشديدة منه لأنه اعتبره منافسا له في اهتمام الزوجة به.


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