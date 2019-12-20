» قلق روسي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا

20 ديسمبر 2019 - 01:13 م

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها من احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا.

وقال مصدر بالوزارة، اليوم الجمعة، إن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد؛ ووفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأضاف المصدر، أن الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة السراج غير الشرعية يثير تساؤلات كثيرة بالنسبة لموسكو.

وذكرت مصادر، أن تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، لنقلها إلى لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قال أردوغان، الأربعاء الماضي، إن تركيا ستعمل على تسريع التعاون مع حكومة الوفاق، مؤكدا استعداده للمساعدة وتقديم الدعم العسكري في أي لحظة إذا احتاجت.

وقال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب إنه إذا أرسل "أردوغان" قوات مقاتلة إلى ليبيا فلن يخرج من هذه المعركة منتصرا.

يذكر أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي، انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التابعة للوفاق، والميليشيات التركية الموالية لها، وتقدم الجيش الليبي في معركته.