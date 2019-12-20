السياحة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بهذه الإجراءات

20 ديسمبر 2019 - 11:30 ص

مع اقتراب العام الجديد 2020 والذي من المقرر أن يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، تستمر وزارة السياحة في تنفيذ خطواتها في الترويج لافتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير ، حيث قامت الوزارة بتصميم وإطلاق شعار Brand خاص بالترويج لافتتاح المتحف وهو "GEM 2020 "، والذي استخدمته الوزارة للترويج للمتحف في كافة المحافل الدولية والمعارض السياحية الخارجية، وفي الإعلام الدولي، وفي اللافتات الإعلانية عن المتحف.

وقد استغلت وزارة السياحة جميع المعارض السياحية الخارجية الدولية الكبرى التي تشارك فيها، مثل بورصة برلين الدولية ITB ، وبورصة لندن الدولية للسياحة WTM ، والملتقى العربي للسياحة والسفر بدبي ATM وغيرهم.

كما تضمنت الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية تمثالا للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality "، وذلك لأن تمثال رمسيس الثاني سيستقبل الزائرين في بهو المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

وقامت الوزارة بوضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين لعام 2019 لجذب الأنظار الى المتحف وذلك ليترقب الجميع افتتاحه العام القادم.

كما تم وضع لافتات إعلانية كبيرة للمتحف عليها شعار GEM 2020 في العواصم الأوروبية مثل برلين ولندن.

وتضمنت كافة الشراكات الدولية التي قامت وزارة السياحة بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية، الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM2020 ؛ وهذه الشراكات تضم شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية ، وشركة Isobar .

فعلى سبيل المثال قامت شبكة قنوات ديسكفري Discovery العالمية خلال شهر ديسمبر الجاري بتصوير وإنتاج ثلاثة أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير لعرضهم عى قنوات الشبكة المختلفة في العديد من الدول حول العالم مع بدايات عام 2020، وذلك قبل افتتاح المتحف لخلق شغف عالمي حول افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير.

وستعرض شبكة CNN حلقات مخصصة للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأول من 2020.

وتقوم الوزارة بحملة ضخمة للترويج للمتحف المصري الكبير من شهر مايو حتى يونيو 2020 في 20 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع عالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن الضوابط الجديدة التي تنظم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات للعام المالي2019/2020، وذلك في إطار قيام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط، وتضمنت الضوابط الجديدة العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر وعلى رأسها الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 .

حيث تؤكد الوزيرة دائما خلال هذه اللقاءات على أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية وللسياحة الثقافية العالمية، فهو يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم، بالإضافة إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتدعو العالم لزيارته.

وتشير الى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيزة، وتقوم بالحديث عن أهمية مطار سفنكس الدولي وقربه من المتحف، مما سيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

كما صممت وزارة السياحة "حقائب" عليها شعار افتتاح المتحف GEM 2020 ، وصورة قناع توت عنخ آمون، تقدمها الوزارة كهدايا تذكارية في المحافل الدولية، وللضيوف الأجانب من وزراء سياحة، ورؤساء كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات، وسفراء ودبلوماسيين وغيرهم.