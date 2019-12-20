» "الطلائع" يعلن قائمته استعدادا للجونة

محمد عبد الحارس
أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه، استعدادا لمواجهة الجونة الجولة القادمة والمقرر لها ظهر غد السبت بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.
وضمت القائمة كلا من :-
محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسى ومحمود سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وناصر منسى ومحمد سمير ومحمد شحاتة وفرانك ستيفن وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وخالد سطوحى وأحمد داوودا وحسام باولو ومهند لاشين وأحمد سمير.
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