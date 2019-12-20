بوتين يهدد: سنواجه أمريكا بهذا الأمر

20 ديسمبر 2019 - 11:17 ص

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية ، عقب فرض الأخيرة عقوبات ضد مشروع الغاز الروسي " نورد ستريم2 ".

وهدد بوتين الولايات بإجراءات مماثلة في حالة فرض المزيد من العقوبات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: " سنرد بالمثل.. وهذا سيؤثر في العلاقات بين حكومتينا".

يذكر أن العمل بخط غاز نورد ستريم، خلال الأشهر المقبلة، حيث يعمل على توصيل إمدادات الغاز الروسية مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على فرض العقوبات هذا الأسبوع.