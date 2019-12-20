  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضي منصور في المؤتمر

بالصور.. عزاء شقيقة مرتضي منصور بالدقهلية

محمد رمضان

" الأسطورة" يواجه اتهام بسرقة هذه الأغنية

العثور على قبر سري لقائد "دفة تايتنك"

العثور على قبر سري لقائد "دفة تايتنك"

انتحار

انتحار طالبة بجامعة أسيوط

بوتين- ترامب

بوتين يهدد: سنواجه أمريكا بهذا الأمر

قطار

7 قتلى في اصطدام قطار "طنطا- الزقازيق" بسيارة سوزوكي

المترو

الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

النائب وليد الطبطبائي

مقطع فيديو يبكي الشارع الكويتي

داعش

" ميكانيكي داعش" يعترف بهذه العمليات تخريبية

هالة زايد

"الصحة " تفجر مفاجأة بشأن أنفلونزا الخنازير

بوتين يهدد: سنواجه أمريكا بهذا الأمر

عرب وعالم

بوتين- ترامب
بوتين- ترامب
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أردوغان يتوعد الولايات المتحدة بهذا الأمر

#

"السياحة" تطور أسطولها النقلى.. بهذا الأمر

#

الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس وتنصحهم بهذا الأمر

#

فجر السعيد تفتح النار على أصالة وتصف متابعيها بهذا الأمر

أمريكا

بوتين

الغاز

تهديد

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية ، عقب فرض الأخيرة عقوبات ضد مشروع الغاز الروسي " نورد ستريم2  ".

وهدد  بوتين الولايات بإجراءات مماثلة في حالة فرض المزيد من العقوبات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: " سنرد بالمثل.. وهذا سيؤثر في العلاقات بين حكومتينا".

يذكر أن العمل بخط غاز نورد ستريم، خلال الأشهر المقبلة، حيث  يعمل على توصيل إمدادات الغاز الروسية مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على فرض العقوبات هذا الأسبوع.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» قلق روسي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا
» مواطنة صينية تحاول اقتحام مقر إقامة ترامب
» إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي
» شيرين رضا تعتذر لعامل" الزبالة" وتثير مواقع التواصل
» "الطلائع" يعلن قائمته استعدادا للجونة
» قطع الطرق في لبنان اعتراضا علي تكليف دياب بتشكيل الحكومة
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» الهضبة يشارك الشربيني هذه الرقصة
» السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
» مني زكي توجه رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية في المطار
» "الجبلاية" تكشف موعد تطبيق "var " بالدورى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن