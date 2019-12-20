» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

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أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة بالدورى الممتاز على النحو التالى:

- أسوان والإنتاج الحربى: صبرى إبراهيم وماجد المليجى ومصطفى عطية ومحمد فاروق حكمًا رابعا.

- حرس الحدود والمقاولون: عبدالعزيز السيد ومحمد محمود لطفي وأحمد رشدى وعصام نوحى حكمًا رابعًا

- الاتحاد السكندري وإف سى مصر : نادر قمر وشريف التباع ورضا جبر وعباس حسن حكمًا رابعًا

- مصر للمقاصة وطنطا: أحمد العدوي وممدوح مصطفى وأحمد العزاوى وحسن محمود حكمًا رابعًا

- الزمالك وسموحة: محمد الحنفى وأحمد حسام طه ومحمود رضا ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا


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