كارثة بمنزل.. فأر يأكل 50 ألف دولار بمدينة عربية

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غزة

فار

50 ألأف دولار

أقدم فأر على إلحاق خسارة مالية فادحة بأحد الفلسطينيين في قطاع غزة، والذي كان يدخر 50 ألف دولار.

وقام المواطن الفلسطيني بعد الكارثة التي حلت به بإرسال النقود لأحد العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية لإنقاذه والبحث عن طريقة لتصريف الدولارات.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أفسد أكثر أكثر من 60% من المبلغ المذكور.

وذكرت أن الصراف يعتزم إرسال المبلغ المالي عبر الجهات المختصة لبنك إسرائيل المركزي، لمحاولة استبدال ما يمكن استبداله من العملات التالفة.

وأوضح أن الأوراق التي لم يمزق الفأر رقمها التسلسلي يمكن تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص.


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