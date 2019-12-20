وصله غزل من "فينجر" لمحمد صلاح

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كأس العالم للأندية

صلاح

قال المدرب الفرنسي آرسين فينجر، إن محمد صلاح جناح أيسر ليفربول الإنجليزي، لاعب  متكامل، بعدما وصول لمستوى رائع خلال الفترة الماضية.

وعلق "فينجر"، على مستوى اللاعب خلال مشاركته في مباراة مونتيري مع فريقه بكأس العالم للأندية، قائلا "لعب دور صانع الألعاب، لمساته تحمل بصمات ميسي في صناعة الفرص وإحراز الأهداف".

وتابع: لقد تطور محمد صلاح كثيرًا، وأنا معجب للغاية بما يقدّمه، لمساته حول منطقة الجزاء رائعة وهو بالفعل لاعب استثنائي، أحب اللاعب الذي يتحوّل من إحراز الكثير من الأهداف إلى صناعتها.


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