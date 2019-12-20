7 قتلى في اصطدام قطار "طنطا- الزقازيق" بسيارة سوزوكي

20 ديسمبر 2019 - 10:34 ص

اقتحمت سيارة سوزوكي مزلقان الحطاب بين محطتي؛ ميت غمر، ودنديط بـ"خط طنطا- الزقاريق" من الحارة المخالفة لاتجاه المرور على المزلقان؛ على الرغم من أن المزلقان مطور مدني، ومزود بنظم إشارات أتوماتيكية، وشغال أجراس، وأنوار، ومزود بكاميرات مراقبة؛ ما أدى إلى اصطدام قطار رقم 243 ركاب "طنطا- الزقازيق" بالسيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة 5 آخرين ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، بمعرفة الأهالي.

وتهيب السكة الحديد، بقائدي المركبات باتباع تعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات، وعبورها من الحارات المخصصة لاتجاهات المرور القانونية، وعدم اقتحامها وهي مغلقة.