فيسبوك تعترف بتسريب بيانات أكثر من ربع مليون مستخدم

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وكالات- الدويني فولي

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تسريب

فيسبوك

تحقيق

بيانات

تحميل.

أعلنت شركة “فيس بوك”، فتحها تحقيقا موسعا  في تقرير بشأن تسريب معلومات على شبكة الإنترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف وبيانات أكثر من ربع مليار مستخدم في العالم. 

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن ننظر في قضية تسريب بيانات 267 مليون مستخدم، لكننا نعتقد بأنه من المرجح أن هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل”.

وحسب سكاي نيوز، أن قاعدة البيانات كانت متوفرة للتنزيل، الأسبوع الماضي، على منتدى أحد القراصنة الإلكترونيين، الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".


ونقلت الوكالة عن مدونة "كومباريتيك"، إن الباحث في أمن الإنترنت، بوب دياشينكو، اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول إليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك، وكلمات مرورهم، وأرقام هواتفهم.

وتم الإبلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق "كومباريتيك"، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم.

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