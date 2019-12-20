مقطع فيديو يبكي الشارع الكويتي

20 ديسمبر 2019 - 09:54 ص

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مشاعر النشطاء في الكويت، عقب تداول وسائل الإعلام المحلية فدو يظهر فيه النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، عندما انهار بالبكاء فجأة خلال مؤتمر صحفي مصغر له.

وكان النائب السابق قد حصل على عفو من أمير الكويت، وحيث بعد خروجه من السجن الشكر للشيخ صباح الأحم.

وقال الطبطبائي:هذه ليست غريبة على والدنا و أميرنا الشيخ صباح، فهو أمير الإنسانية.

وكانت السلطات الأمنية في الكويت، قد أفرجت أمس الخميس، عن الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة.

وظهر الطبطبائي وهو يتحدث في الفيديو لعدد من وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه، قبل أن يذرف بعض الدموع، ليسأله أحد الصحفيين عن سبب بكائه، فرد قائلًا: " تذكرت أمي" ، ليدخل بعد ذلك في نوبة من البكاء.

وكانت والدة الطبطبائي قد توفيت في نوفمبر الماضي، حيث تعرضت لأزمة قلبية أُدخلت على إثرها المستشفى في إسطنبول لنحو شهرين، قبل أن تفارق الحياة وتعود إلى البلاد برفقة ابنها.



