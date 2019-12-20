  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

وصله غزل من "فينجر" لمحمد صلاح

المترو

الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

قطار

7 قتلى في اصطدام قطار "طنطا- الزقازيق" بسيارة سوزوكي

فيسبوك

فيسبوك تعترف بتسريب بيانات أكثر من ربع مليون مستخدم

النائب وليد الطبطبائي

مقطع فيديو يبكي الشارع الكويتي

داعش

" ميكانيكي داعش" يعترف بهذه العمليات تخريبية

عمر البشير

البشير مطلوب جنائيا في هذه الدولة

طبيب الأهلي يمنح رامي ربيعة راحة من المران المسائي

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة "ربيعة"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

خالد الجندي

"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

مقطع فيديو يبكي الشارع الكويتي

عرب وعالم

النائب وليد الطبطبائي
النائب وليد الطبطبائي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

زوجة أحمد الفيشاوي تحذف فيديو أثار ضجة

#

فيديو.. «مدحت صالح» يطعم قطط الشوارع

#

بالفيديو.. أفراد أمن يتحرشون بشابة أثناء القبض عليها بلبنان

#

بالفيديو.. حماس كبير بين جماهير الكويت قبل لقاء السعودية

الافراج

بكاء

الطبطبائي

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي مشاعر النشطاء في الكويت، عقب تداول وسائل الإعلام المحلية فدو يظهر فيه النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، عندما انهار بالبكاء فجأة خلال مؤتمر صحفي مصغر له.

وكان النائب السابق قد حصل على عفو من أمير الكويت، وحيث بعد خروجه من السجن الشكر للشيخ صباح الأحم.

وقال الطبطبائي:هذه ليست غريبة على والدنا و أميرنا الشيخ صباح، فهو أمير الإنسانية.

وكانت السلطات الأمنية في الكويت، قد أفرجت أمس الخميس، عن الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة.

وظهر الطبطبائي وهو يتحدث في الفيديو لعدد من وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه، قبل أن يذرف بعض الدموع، ليسأله أحد الصحفيين عن سبب بكائه، فرد قائلًا: " تذكرت أمي" ، ليدخل بعد ذلك في نوبة من البكاء.

وكانت والدة الطبطبائي قد توفيت في نوفمبر الماضي، حيث تعرضت لأزمة قلبية أُدخلت على إثرها المستشفى في إسطنبول لنحو شهرين، قبل أن تفارق الحياة وتعود إلى البلاد برفقة ابنها.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
» مني زكي توجه رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية في المطار
» "الجبلاية" تكشف موعد تطبيق "var " بالدورى
» "الوفاق" تستنجد بـ 5 دول للدفاع عن طرابلس
» انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي
» الزمالك يسعى لعبور "الموج الأزرق" ومصالحة جماهيره
» الكشف عن العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي
» الرئيس البوليفي يكشف لأول مرة كواليس تخليه عن منصبه
» مصرع 6 في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية
» مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش
» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن