» انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي

20 ديسمبر 2019 - 09:45 ص

تنطلق بعد قليل، انتخابات نادي القضاة، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية في بهو دار القضاء العالي وليس بمقر نادى القضاة كما جرت العادة، بعد موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح بإجراء الانتخابات بها.





وتبدأ الانتخابات خلال الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساءً، على أن يتخللها فترة راحة لأداء صلاة الجمعة، من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا.



