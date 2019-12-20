» انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي

تنطلق بعد قليل، انتخابات نادي القضاة، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية في بهو دار القضاء العالي وليس بمقر نادى القضاة كما جرت العادة، بعد موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح بإجراء الانتخابات بها.
وتبدأ الانتخابات خلال الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساءً، على أن يتخللها فترة راحة لأداء صلاة الجمعة، من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرًا.
وتعقد الانتخابات على عدد 16 لجنة، وزعين كالتالي: المتقاعدين- نواب النقض- مستشاري النقض- رؤساء الاستئناف- نواب الاستئناف- درجة رئيس أ- درجة رئيس ب- درجة قاض- درجة وكيل ممتازة- درجة وكيل النائب العام- درجة مساعد نيابة- درجة معاون نيابة- وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لكبر العدد.