» الزمالك يسعى لعبور "الموج الأزرق" ومصالحة جماهيره

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يسعى لاعبو نادى الزمالك لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة في الجولة السابقة من الدوري، أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حينما يواجه الفريق الأول نظيره سموحة فى السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولى فى أطار مباريات الدورى المصرى الممتاز.

الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق حرص على تحفيز لاعبيه والشد من أزرهم، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة والفوز بالثلاث نقاط، محذرا بفقدان اى نقاط خلال المرحلة المقبلة

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.


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