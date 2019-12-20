  • الجمعة 20 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

وصله غزل من "فينجر" لمحمد صلاح

المترو

الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

قطار

7 قتلى في اصطدام قطار "طنطا- الزقازيق" بسيارة سوزوكي

فيسبوك

فيسبوك تعترف بتسريب بيانات أكثر من ربع مليون مستخدم

النائب وليد الطبطبائي

مقطع فيديو يبكي الشارع الكويتي

داعش

" ميكانيكي داعش" يعترف بهذه العمليات تخريبية

عمر البشير

البشير مطلوب جنائيا في هذه الدولة

طبيب الأهلي يمنح رامي ربيعة راحة من المران المسائي

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة "ربيعة"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

خالد الجندي

"الجندي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن الطلاق الشفوي

البشير مطلوب جنائيا في هذه الدولة

الحياة السياسية

عمر البشير
عمر البشير
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة

#

بطريقة "سليمان الحلبي".. طعن برلماني في هذه الدولة

#

حداد رسمي علي جاك شيراك في هذه الدولة العربية

#

إحصائية صادمة عن اغتصاب السيدات في هذه الدولة

السودان

أوغندا

البشير

أصدر القاضي هنري بيتر  بشعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا حكما قضائيا أمس بتنفيذ مذكرة  بالقبض علي الرئيس المخلوع عمر البشير، لافتا إلي أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه، معتبرا إخفاق كمبالا في القبض عليه عندما زارها 2017 انتهاكا لالتزامات البلاد الوطنية والدولية، متسائلا " لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض عليه عندما زارها أخر مرة"حسبما نشرت صحيفة" سودان تربيون".

جدير بالذكر أنه تم إيداع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية العدالة منذ عامين، عندما زار البشير أوغندا، بالرغم من أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية، وكان قبلها في مايو 2016 شهد مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني وأداء اليمين الدستورية في كمبالا، الذي وصف شأن المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بـ" عديمة الجدوي"، بالرغم من مناهضة مجموعة من منظمات المجتمع المدني زيارة البشير إلي أوغندا، مطالبة بالقبض عليه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
» مني زكي توجه رسالة إلي فريق كرة القدم النسائية في المطار
» "الجبلاية" تكشف موعد تطبيق "var " بالدورى
» "الوفاق" تستنجد بـ 5 دول للدفاع عن طرابلس
» انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي
» الزمالك يسعى لعبور "الموج الأزرق" ومصالحة جماهيره
» الكشف عن العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي
» الرئيس البوليفي يكشف لأول مرة كواليس تخليه عن منصبه
» مصرع 6 في حادث تصادم قطار بسيارة بالدقهلية
» مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش
» فيديو.. محاولة اختطاف طفل.. ماذا فعلت الأم؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن