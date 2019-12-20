» الكشف عن العلاقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي

20 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

كشفت دراسة طبية جديدة عن وجود علاقة وثيقة بين اضطرابات النوم والصداع النصفي، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن الدراسة أجريت في مستشفى تابع لجامعة هارفرد في الولايات المتحدة أظهرت أن 50% من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي يعانون من اضطرابات النوم.



وتابع تقرير الغد أن الدراسة اعتمدت على عينة مكونة من 98 شخصاً ممن يعانون الصداع النصفي بشكل عرضي، أي ممن أصيبوا بالصداع النصفي أقل من 15 مرة في الشهر الواحد، ورصدت مدى استهلاك المشاركين في الدراسة للقهوة والمنبهات، وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون بشكل متقطع وغير مريح يصابون بالصداع النصفي في وقت لاحق.

