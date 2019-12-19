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قتيلان بإطلاق نار داخل دار للمسنين بولاية أمريكية

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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المصريون ووكالات

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6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، مقتل شخصين اثنين وإصابة مثلهما؛ إثر إطلاق نار داخل مجمع سكني للمسنين والمعوقين، بمدينة ويسترلي بولاية رود آيلاند (شمال شرق)، وفق إعلام محلي.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن شون لاسي، رئيس شرطة ويسترلي، قوله إن مسلحًا يبلغ من العمر 66 عامًا قتل امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا في مجمع "بابكوك فيلاج" السكني.وأضاف أن المسلح أصاب اثنين آخرين؛ امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، وأخرى في الـ66 من عمرها.
وتابع أن مطلق النار قتل نفسه، وعثر عليه ميتًا في وحدته السكنية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري.
وأشار إلى أن إحدى المصابتيْن ترقد في حالة حرجة في مستشفى ويسترلي، وسيجري نقلها إلى مستشفى "ييل نيو هافن" في ولاية كونيتيكت، بينما تخضع الأخرى لعملية جراحية في مستشفى في بروفيدنس عاصمة الولاية.
وأقر لاسي بأن قسم الشرطة تعامل مع المشتبه به في الماضي، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ولم تحدد الشرطة هوية الضحايا بخلاف القول إن المرأة التي قُتلت كانت تعمل في المجمع، وكذلك إحدى الناجيتين، أما الناجية الأخرى فمن السكان.
وقال العقيد في شرطة الولاية، جيمس ماني، إن السلطات لا تزال تحقق في الدافع وراء إطلاق النار، بما في ذلك أي مشكلات ربما تكون لدى الرجل مع الموظفين. ولفت إلى أنه تم العثور على مسدس واحد في مكان الحادث، بحسب المصدر نفسه. -

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