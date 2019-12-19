البوسنة تتسلم 25 من مواطنيها بينهم 7 قاتلوا بـ"داعش"

19 ديسمبر 2019 - 11:40 م

أعلنت البوسنة والهرسك، الخميس، تسلم 25 من مواطنيها، بينهم 7 قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي سوريا.



وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن البوسنية، أن طائرة خاصة حطت مساء الخميس في مطار سراييفو، تحمل على متنها 12 طفلا و6 سيدات، علاوة عن 7 رجال قاتلوا في صفوف داعش داخل معسكرات التنظيم في العراق وسوريا.

وفيما لم يذكر البيان البلد الذي جاؤوا منه إلى البوسنة والهرسك، أوضح أن السلطات نقلت الأطفال والنساء إلى مركز خاص جرى تأسيسه خصيصا لهم.

وأعرب بيان الوزارة البوسنية عن شكرها للولايات المتحدة الأمريكية على مساعدتها في إعادة مواطنيها إلى بلادهم.

وأكّد أن البوسنة والهرسك تتابع عن كثب وضع عدد كبير من مواطنيها داخل المعسكرات في سوريا.